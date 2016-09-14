日租套房危險多 中市府呼籲慎選合法旅館

中秋4天連假在即，台中市政府觀光旅遊局呼籲民眾旅遊時請勿入住日租套房，住宿選擇合法的旅館和民宿，對自身權益及安全才有保障。觀光旅遊局長陳盛山說，日租套房就是非法旅館，合法旅館必須由地方主管機關會同相關單位共同審查，確認營業環境安全性，才發給「旅館業登記證」及「專用標識」。

陳盛山說，日租套房常隱身於都會公寓大廈集合住宅或社區民宅之中，藉著「套房出租」、「民宿」之名經營旅館業務，多數於網路刊登行銷廣告，並透過通訊軟體或行動電話聯絡方式連繫訂房及匯款事宜，無實體之往來交易憑證、業者負責人姓名等資訊，以低價與便利為由吸引年輕族群入住，然而實際房價未必比合法旅宿業便宜，一旦發生意外事件，將嚴重影響旅客住宿安全。

根據觀光旅遊局統計，台中市日租套房大多集中於逢甲商圈、一中商圈附近，市府為維護遊客住宿公共安全及保障合法旅宿業者權益，從105年1月迄今已稽查115家次，裁罰24家次，強制執行斷水斷電2家，累計罰鍰454萬元。

陳盛山強調，為維護旅客住宿安全，遏止日租套房違法經營，目前市府已將日租套房列入專案取締重點對象，並有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，要求網路平台業者撤除下架，阻斷業者行銷管道；此外，聯合稽查小組也已加派人力，增加稽查日租套房的頻率次數，展現市府掃蕩日租套房非法旅館的決心。

觀光旅遊局呼籲，旅遊住宿之需求，可在「台灣旅宿網」(http://taiwanstay.net.tw/ )查詢本市或全國各地合法旅館或民宿，也可向台中市政府觀光旅遊局查詢，或於投宿旅館、民宿前，查看業者於旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識，千萬不可貪圖便宜便利而入住日租套房，以保障自身權益與生命安全。

(中時)