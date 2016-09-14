日租套房危險多 中市府呼籲慎選合法旅館
中秋4天連假在即，台中市政府觀光旅遊局呼籲民眾旅遊時請勿入住日租套房，住宿選擇合法的旅館和民宿，對自身權益及安全才有保障。觀光旅遊局長陳盛山說，日租套房就是非法旅館，合法旅館必須由地方主管機關會同相關單位共同審查，確認營業環境安全性，才發給「旅館業登記證」及「專用標識」。
陳盛山說，日租套房常隱身於都會公寓大廈集合住宅或社區民宅之中，藉著「套房出租」、「民宿」之名經營旅館業務，多數於網路刊登行銷廣告，並透過通訊軟體或行動電話聯絡方式連繫訂房及匯款事宜，無實體之往來交易憑證、業者負責人姓名等資訊，以低價與便利為由吸引年輕族群入住，然而實際房價未必比合法旅宿業便宜，一旦發生意外事件，將嚴重影響旅客住宿安全。
根據觀光旅遊局統計，台中市日租套房大多集中於逢甲商圈、一中商圈附近，市府為維護遊客住宿公共安全及保障合法旅宿業者權益，從105年1月迄今已稽查115家次，裁罰24家次，強制執行斷水斷電2家，累計罰鍰454萬元。
陳盛山強調，為維護旅客住宿安全，遏止日租套房違法經營，目前市府已將日租套房列入專案取締重點對象，並有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，要求網路平台業者撤除下架，阻斷業者行銷管道；此外，聯合稽查小組也已加派人力，增加稽查日租套房的頻率次數，展現市府掃蕩日租套房非法旅館的決心。
觀光旅遊局呼籲，旅遊住宿之需求，可在「台灣旅宿網」(http://taiwanstay.net.tw/ )查詢本市或全國各地合法旅館或民宿，也可向台中市政府觀光旅遊局查詢，或於投宿旅館、民宿前，查看業者於旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識，千萬不可貪圖便宜便利而入住日租套房，以保障自身權益與生命安全。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。