台東風雨大 富岡港紅燈塔遭折斷

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台東市富岡港內紅燈塔不堪風浪狂襲遭到打斷。圖為去年蘇迪勒颱風導致台東富岡港外堤潰。(資料照片)

莫蘭蒂颱風暴風圈籠罩台東，蘭嶼陣風超過17級，台東市今晨陣風亦達9級，今天一早民眾發現富岡港內紅燈塔不見蹤影，原來是不堪風浪狂襲遭到打斷。

中央氣象局蘭嶼氣象站表示，蘭嶼今天頻頻出現17級陣風，平均風速14級，今天迄9:30累積雨量50.5毫米。台東地區平均陣風達8至9級，今天迄9:30累積雨量135.5毫米，延平鄉1個小時雨量120毫米，其他池上、向陽、初鹿3處累積雨量都超過150毫米。

(中時電子報)