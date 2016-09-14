北韓核試 中韓外長熱線談制裁

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北韓日前進行第5次核子試驗，中國大陸外交部長王毅昨天為此與南韓外長尹炳世透過電話商討對策。王毅敦促以對話解決朝鮮半島核問題，尹炳世則希望國際社會進一步制裁北韓。

新華社報導，王毅13日應約與尹炳世通電話，就朝鮮半島局勢等議題交換看法時說，大陸已就北韓核試表明反對立場。

他表示，大陸贊同聯合國安全理事會對北韓核試作出「必要反應」，同時要求各方冷靜克制，避免採取進一步加劇局勢緊張的行動。朝鮮半島核問題的解決，最終還是要回到對話談判的軌道上。

據報導，王毅還重申陸方反對美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）的立場，敦促南韓尊重陸方關切，「務必慎重行事」。

韓聯社報導，尹炳世13日晚間分別與王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，據信是尋求合作制定新的聯合國安理會決議案，對北韓實行制裁。

報導指出，王毅同意與尹炳世通話，可能意味北京內部已就因應北韓核試的方向形成一定立場，因此王毅作何反應備受關注。王毅12日與拉夫羅夫通話，雙方確認以政治與外交手段解決朝鮮半島核問題的理念。

南韓外交部發言人趙俊赫13日稍早表示，這3國外長預料將全方位討論如何加強國際社會對北韓的施壓力道。1050914

(中央社)