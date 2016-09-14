婦糖尿病控制不佳　胰島素注射見成效

60歲的鄒姓婦人罹患糖尿病10多年，每天都得吃8顆的血糖藥，她在醫師建議下簡化口服糖尿病藥，搭配每天睡前注射筆型長效胰島素，1個月後血糖獲得穩定控制。

大里仁愛醫院內分泌科主治醫師林文森指出，糖尿病是人體胰臟中的胰小島細胞受損，導致胰島素分泌不足或功能減低的一種新陳代謝疾病，糖尿病患者最廣為人知的症狀就是喝多、吃多、尿多。

另外，還包括易疲勞、四肢無力、視覺模糊、傷口不易癒合、皮膚、性器官搔癢等症狀，經過處置及藥物的控制，通常可以達到不錯的效果；但如果藥物服用未達到效果時，不妨搭配胰島素使用，效果更好。

林文森表示，目前台灣有8大類不同作用機轉的糖尿病用藥（含注射的胰島素及腸泌素），如何選擇必須考量病患的飲食習慣、生活型態、用餐前後血糖的變化、體重、肝腎功能及相關合併症，鄒姓婦人使用的筆型長效胰島素注射，是理想的第一線或第二線用藥選擇。1050914

(中央社)