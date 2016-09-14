土石流黃色警戒 高市撤桃源保全戶
高雄市桃源區累積24小時雨量已逾100毫米，並出現16條土石流黃色警戒，區公所一早就要求包括復興等6里保全戶543人到避難中心或依親。
桃源區多里位在海拔約700公尺的山區，土石鬆動，道路每每在大雨後被土石流沖毀，山區民眾彷彿住在孤島，為確保住民安全，區公所都要求住民下山或入住避難中心。
目前桃源區已發布16條土石流潛勢溪警戒，區公所通報並要求撤離保全戶居民共543人，區長謝英雄說，多數居民選擇下山依親，避難中心也配合開啟，讓不便的居民入住。
交通方面，高雄市區風雨不大，旗津到鼓山渡輪維持正常航班載客，至於公車為方便乘客，採隨招隨停載客，減班行駛，班距拉長。1050914
(中央社)
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