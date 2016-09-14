鄰居縱火被發現起爭執 3人互砍輕傷
高雄鳳山45歲鄭男去年與對門鄰居因裝監視器起口角，鄭男懷恨在心，14日凌晨偷偷到林姓鄰居家門口燒紙錢縱火，林姓父子機警發現，和鄭男發生爭執，3人持西瓜刀、水果刀互砍，手肘、背部掛彩，警方趕到將他們送醫，幸好均無大礙。
警方表示，鄭姓男子與對門林姓父子當了2、3年鄰居，去年林家在門口裝設監視器，鄭男覺得隱私受到侵犯，與林姓父子起爭執並互告，結果鄭男敗訴，還賠了一筆錢，鄭男可能因此懷恨在心。
警方調查，鄭男長期情緒狀況不穩，有服用鎮靜劑習慣，14日凌晨2點多可能因一時情緒波動，想起與鄰居的糾紛，竟帶著汽油、紙錢到林家門口縱火，54歲林姓男子及75歲林父及時發現，衝出門滅火並拿甩棍與鄭男理論。
鄭男也不甘示弱，回家拿出西瓜刀攻擊，54歲林男手肘被割傷，也進屋拿出水果刀反擊，結果3人砍成一團，手肘、背部、臉部均被割傷，警方獲報趕來控制場面，並將3人分送高雄長庚醫院及國軍高雄總醫院治療，幸好開刀縫合後均無生命危險。
3人爭執時林父並未持刀，但兒子與鄭男互相持刀攻擊，儘管鄭男縱火在先，但警方訊後將林姓兒子依傷害罪嫌送辦、鄭姓男子則依公共危險及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
(中時)
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