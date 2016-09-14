颱風吹亂航班 國內線多取消國際線異動
強烈颱風莫蘭蒂來襲，今天國內線班機多數取消，國籍航空國際線航班部分取消、提前或延後。
國內線班機異動情況如下：
一、復興：除台北—花蓮外，其餘取消。
二、華信：全數取消。
三、立榮：台北、台中往返馬公、金門、馬祖中午12時前正常，其他取消。
四、遠東：高雄航班全取消，台中往返金門、馬公，中午12時以後出發取消，台北往返金門、馬公，下午2時以後取消。
五、德安：全數取消。
國際航班異動情況如下：
一、華航：台南—香港CI7867、7868、高雄—桃園CI308、301、高雄—香港CI937、938、947、高雄—札幌CI134、135、高雄—新加坡CI757、758、高雄—琉球CI 132、133、高雄—重慶CI593、594取消。
高雄往大阪CI166已提前至06:30出發、往馬尼拉CI711提前至07:00、往香港CI933提前至07:10、往成田CI102提前至07:30。
大阪—高雄CI167延至9月15日上午03:50、仁川—高雄CI165延至9月15日上午04:00、馬尼拉—高雄CI712延至9月15日上午04:05、香港—高雄CI948延至9月15日上午05:10、成田—高雄CI103延至9月15日上午08:00。9月15日高雄—成田CI102延至下午12:50。
華信：高雄—香港AE981、986取消。高雄—杭州AE995提前至07:15。
二、長榮：高雄—廣州BR797提前至08:15。立榮無異動。
三、遠航：高雄—成都FE181已提前於13日出發。
四、復興：高雄—澳門GE361、362取消；高雄—澳門GE365、澳門—台中GE366提早2.5小時起飛；台中—南寧GE3862、3861提前6小時起飛。1050914
(中央社)
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