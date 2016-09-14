鄭明典：強烈颱風莫蘭蒂風速非常強

我要評比

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，氣象雷達不只看雨，還可看風，但只能看到正對雷達的風速，雷達看到強烈颱風莫蘭蒂風速非常強。

莫蘭蒂暴風圈籠罩恆春半島，氣象局觀測，上午恆春測得瞬間陣風每秒52.2公尺，相當於16級風，打破西元1896年設站以來紀錄。1050914

(中央社)