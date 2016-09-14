颱風增強　大小金門10時後停航

我要評比

受強烈颱風莫蘭蒂影響，大小金門交通船九宮到水頭從9時45分航行之後停航；水頭到九宮10時15分航行後停航；而且風浪過大無法載運機車，請金門民眾注意。

此外，金門縣消防局通報，由於颱風威力逐漸增強，應變中心原訂上午10時30分一級開設現已提前到9時30分，由縣長陳福海主持。1050914

(中央社)