道奇傳奇播報員史卡利爺爺 真的要退了
轉播洛杉磯道奇隊球賽長達67個球季的傳奇播報員史卡利，多次喊退都捨不得球迷與鍾愛的棒球而回心轉意，不過他今天鄭重表示，他的服務確定只到今年球季例行賽結束。
就算2011年道奇因經營不善而破產，甚至球團積欠他15萬美元（約新台幣478萬元），史卡利（Vin Scully）都沒有揮揮衣袖，如今高齡88卻說得坦白：「一切都在2016年畫下句點。」
「洛杉磯時報」（LA Times）引述史卡利說，9月25日道奇在主場迎戰科羅拉多落磯隊，將是他生涯最後一次在洛杉磯服務廣大球迷，之後隨球隊前往舊金山，10月2日道奇在客場戰舊金山巨人隊，那是他要說再見的地方。
史卡利說得篤定，意味著就算道奇今年可望打季後賽，他會選擇離開播報室，與球迷一同坐在觀眾席，享受不用理會防禦率、打擊率、上壘率和長打率等數據，樂得清閒的看棒球樂趣。
雖然25日是史卡利在道奇球場的最終戰，不過球團規劃在23日，也就是道奇主場戰落磯3連戰的首場，舉辦賽前引退式。
史卡利8歲就喜歡躺在收音機底聽球賽轉播，並立志要做個體育賽事的播報員，25歲那年轉播美國職棒世界大賽，是歷來最年輕的世界大賽主播，這項紀錄保持至今。
史卡利嗓音溫暖轉播球賽不慍不火，他並非是看到球飛出全壘打牆外就血脈賁張激動不已的主播，而是緩緩告訴球迷這是1支全壘打，然後靜默5秒讓觀眾的歡呼聲噴發，因為「不讓自己變得比球賽本身更重要」，是他永遠的堅持。1050914
(中央社)
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