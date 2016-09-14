恆春16級陣風 破120年來設站紀錄

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強烈颱風莫蘭蒂暴風圈籠罩恆春半島，中央氣象局觀測，今天上午恆春測得瞬間陣風每秒52.2公尺，相當於16級風，打破西元1896年設站以來紀錄。

據氣象局最新資料，上午9時莫蘭蒂在距台灣約40公里海面上，正以每小時18公里速度向西北移動，暴風圈已籠罩恆春半島、雲林、南投以南和花蓮以南地區，各地風雨陸續增強中。

氣象局昨天說，莫蘭蒂強度是1995年以來發布陸上颱風警報期間最強颱風，近中心最大風速一度達每秒60公尺。

氣象局表示，今年7月颱風尼伯特侵襲時，台東曾測得17級陣風，可吹翻鐵皮屋頂，恆春半島出現的16級陣風，僅次於17級陣風。1050914

(中央社)