台灣虎航取消高雄來往 4航班

我要評比

受莫蘭蒂颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航最新航班異動取消今天四班大阪關西和澳門與高雄來回的四航班，旅客出發前務必先查證清楚。

台灣虎航今天取消的四航班是IT285大阪關西-高雄、IT284高雄-大阪關西、IT321高雄-澳門、IT322澳門-高雄。

另外，台灣虎航IT211D大阪關西-桃園延至15日當地時間00時5分起飛；IT302澳門-桃園延至22時起飛。

台灣虎航提醒所有受到航班異動影響的旅客，注意各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。請旅客隨時留意台灣虎航官方粉絲團專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan）以獲取相關訊息。1050914

(中央社)