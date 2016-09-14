颱風天華中橋車禍 1死2傷

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颱風天風雨大，新北市中和區華中橋往台北市方向上橋處，今天上午7時多發生1輛計程車與3輛機車車禍，計程車疑打滑撞倒3部機車，造成1死2傷。

警消指出，傷者都是機車騎士，分別是兩名男子輕傷，意識清楚送醫治療，另一名約49歲男子雙腳骨折，當場已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

警方指出，初步了解，50多歲范姓計程車司機駕駛的計程車疑打滑肇事，現場酒測值為零，肇事原因仍待進一步調查確定。1050914

(中央社)