風大雨大 恆春龍鑾橋封橋

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颱風莫蘭蒂直撲恆春半島，屏東今天上午風雨逐漸增強，至上午9時單日最高雨量已達405毫米，全縣停電達5萬多戶，恆春半島風大雨大，龍鑾橋上午封橋。

停電地區以恆春半島6鄉鎮最多，共達2萬多戶，恆春鎮最高，有2萬7000多戶，由於風大雨大，台電修復速度慢。

恆春地區招牌被吹落、電線吹斷的案件越來越多，有大樓鐵皮屋被掀翻，看得住戶心驚膽跳，還有貨櫃被吹到路上，恆春鎮龍水路（屏159線）已傳出積水無法通行，為安全起見，龍鑾橋在上午9時30分封橋。

屏東縣交通隊表示，台9線草埔-新路昨天實施預警性封閉；縣道200（7-8k）鷹棧附近因電線桿倒塌影響道路通行；台24線54k及台24線32.4~37.2k（伊拉至神山）路段實施預警性封封閉；國道三號林邊交流道至大鵬灣環道路之北上路高架橋目前開放緊急停車。1050914

(中央社)