全球最大郵輪安全演練出意外 1死

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全世界最大郵輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）目前停靠法國馬賽港，今天舉行安全演練時發生意外，導致1名菲律賓組員喪命，另有4人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，船上舉行安全演練時，第5甲板的救生艇連同裡面5名組員自10公尺高度落海，造成42歲的菲律賓組員喪命，另2人傷勢危及性命。

法新社報導，受傷組員3人是菲律賓人和1名印度人。

馬賽副市長魯亞斯（Julien Ruas）告訴法新社，救生艇鬆脫「自10公尺高度跌落」時，艇內僅這5人。

馬賽檢察官塔哈波（Xavier Tarabeux）說，船上每週都進行類似的演練，「涉及將救生艇放進海中」。

塔哈波說，將對固定救生艇的繩索為何鬆脫，使小艇「突然落水」，展開調查。

「海洋和諧號」今天清晨自西班牙馬約卡島（Majorca）駛進馬賽，原訂今天稍晚航向義大利。檢察官表示，為調查救生艇落海意外，這艘船預計最快於14日離開馬賽。

「海洋和諧號」寬66公尺，是至今所打造的最寬郵輪；全長362公尺，比艾菲爾鐵塔多出50公尺，為全世界歷來最大的郵輪，可搭載超過6000名乘客和2400名組員，今年5月才啟用。（譯者：中央社羅苑韶）1050914

(中央社)