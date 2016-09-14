波音新世代教練機 搶美數千億商機
由波音公司與瑞典紳寶合作研發的新世代教練機T-X，今天向美國空軍展示性能，將競標美國空軍高達數千億台幣，汰換高齡教練機的方案。
根據波音公司發布的新聞稿，波音（Boeing）與紳寶（SAAB）合作研發的T-X，是一款供美國空軍執行訓練用途的全新機種，採用最新科技、零件與製造技術，比起現有的老舊機種，價格更經濟實惠。
T-X是單引擎、雙尾翼，採用嵌入式訓練（Embedded Training）的先進駕駛艙，它的系統也提供最新式的地面訓練，以及耐用的簡易維修設計。
這架號稱新世代的全新教練機種，是為了配合美國空軍，擬汰換高齡T-38教練機而製造生產，預計2024年起可具備初期戰備能力（Initial Operating Capability, IOC）。
因應培訓新世代可執行作戰任務飛行員的需求，美國空軍打算採購350至500架不等的新型教練機取代T-38，這筆生意估計高達100億美元（約合新台幣3183億元）。
有意爭搶這塊大筆的軍火商，紛紛摩拳擦掌並尋求國際合作，除了波音與紳寶之外，還有韓國航空宇宙產業公司（Korea Aerospace Industries Ltd.）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）公司聯合研發的T-50。
義大利Alenia Aermacchi生產製造的M-346等，也有意向美國空軍競標。1050914
(中央社)
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