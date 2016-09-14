砸不當黨產處理委員會 2嫌落網稱：黑機關自肥

行政院不當黨產處理委員會13日上午11時許遭不明男子丟擲石塊，造成大門口的強化玻璃碎裂。（陳仁萱攝）

台北市松江路巷弄內的「行政院不當黨產處理委員會」，昨上午遭2名男子丟擲石塊砸毀玻璃門，轄區中山分局先迅速帶回52歲安姓男子，今天清晨又在新北市查獲另名54歲王姓嫌犯。2嫌均供稱，不滿黨產處理委員會主委顧立雄，直指委員會是「黑機關」，且成員均是顧立雄「自己人」，薪水又高，薪水要多少有多少，「他們憑什麼！」

據了解，安姓嫌犯有導遊證照，曾多次因酒後糾紛，由中山警分局處理案件，因此員警對他很熟悉，昨才能迅速找到他。王姓嫌犯也是新北市永和警方的「問題人物」，常在福和橋下喝酒。2人被警方帶回時，身上都有濃厚酒氣，且情緒激動。

警方在案發後調閱監視器畫面，發現2嫌騎車分南北逃逸，安嫌回到民生東路住處，王則從福和橋回永和，由於福和橋不能騎單車，王還將單車扛在肩上，徒步由階梯上橋。

2嫌供稱，新政府要追討國民黨不當黨產，他們沒意見，但該機關於法無據，顧立雄找自己律師事務所自己人擔任成員，坐領高薪，他們覺得很不公平。尤其安嫌身為導遊，陸客不來以後，他沒團可帶，員警形容：「他落魄到像個遊民似的。」

警方本來試圖從安嫌手機的通聯紀錄，釐清共犯身分，但安堅持不給警方看手機，警方只好土法煉鋼根據監視畫面，分析共犯身分，恰好永和警方也熟識王嫌，一眼就認出王的身分。訊後將依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

(中時)