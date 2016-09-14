中華帕運隊走訪里約 救世基督像最震撼
帕運中華隊成員今天利用賽事空檔走訪里約著名景點，團員們無一不被救世基督像所震撼，紛紛表示感受到其展現的正面能量。
2016年里約帕運在巴西持續進行，中華隊今天僅射箭選手曾隆煇有比賽要參加，中華隊選手、教練及團本部隊職員於是乘著比賽空檔之際，一起走訪救世基督像（Christ the Redeemer）、麵包山（Sugarloaf）等里約著名景點。
健力女將林資惠表示，今天的行程中她印象最深刻的是救世基督像，尤其經過長途跋涉，耶穌像映入眼簾時，感覺真的很震撼，因為以前只能從影片中看到的景象，今天居然能親眼看到，內心真的很感動，也感覺充滿神聖的力量。
林資惠表示，大家在比賽之餘能出來走走，放鬆一下緊繃的心情，相信能抒發壓力，對成績也有正面的幫助。
輪網女將盧碧春說，利用比賽空檔出來走走蠻放鬆的，希望這樣有助提升成績。
盧碧春提到，以前就很想出來，但都沒機會，今天如果不是跟代表團出來，恐怕這輩子都沒機會，所以她真的很感動，但也盼政府多重視身障人士，若有多點鼓勵，相信可以幫助更多人走出來。
盧碧春透露，她小時候曾經受洗成為基督徒，今天在救世基督像下感覺很震撼，當時她內心受到感動，還默默禱告了起來，希望獲得上帝的應許，在接下來的比賽中獲得好的成績。
救世基督像位於里約的科科瓦多山（Corcovado Mountain）山頂，1931年落成後一直是里約的象徵，2007年更獲選為新世界7大奇景。1050913
(中央社)
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