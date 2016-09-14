舒淇黑白配馮德倫好閃 劉德華一秒變路人

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馮德倫曬殺青照，與舒淇黑白配好閃。（圖／取材自微博）

舒淇和馮德倫3日閃電宣布結婚，小倆口婚後繼續埋頭新片《俠盜聯盟》，日前舒淇曬出片場花絮與殺青慶功影片，影片中夫妻倆首同框曬恩愛，而今馮德倫分享劇組大合照，與舒淇黑白配，閃度爆表。

馮德倫今在微博透露《俠盜聯盟》在布拉格殺青，PO出與舒淇、劉德華、楊祐寧以及工作人員大合照，舒淇和馮德倫這對新婚夫妻依舊是焦點，舒淇與馮德倫分別穿黑色、白色上衣，小倆口恰巧黑白配，舒淇依偎在丈夫身旁燦笑，模樣相當甜蜜。

相較於舒淇和馮德倫黑白配放閃，儘管劉德華、楊祐寧也在合照中，但可能因為太陽刺眼，劉德華雖然比「耶」入鏡，但他眉頭緊皺，也意外引發熱議。

(中時電子報)