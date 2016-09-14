莫蘭蒂發威 屏花東籠罩豪雨中
強颱莫蘭蒂登陸，氣象局持續對臺東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市發布超大豪雨特報。而根據最新資料顯示，臺東縣、花蓮縣、屏東縣今日正籠罩在豪雨中，截至10時止，今日屏東泰武鄉山區累積雨量達到490毫米(mm)，已是大豪雨標準(24小時降雨量超過350毫米)，而達豪雨標準的鄉鎮(降雨超過200毫米)大多集中在台東、屏東、花蓮縣。
莫蘭蒂暴風圈正籠罩恆春半島、雲林、南投以南及花蓮以南地區，氣象局指出，今日臺東山區、花蓮山區、屏東山區及高雄山區有局部大豪雨或超大豪雨；臺東平地（含蘭嶼、綠島）、花蓮平地、屏東平地、恆春半島及宜蘭山區有局部豪雨或大豪雨；嘉義山區、臺南山區及高雄平地有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖、金門有局部大雨發生的機率。
今日截至上午10時止，屏東泰武鄉山區累積雨量達到490毫米，不但已超過大豪雨標準，且逼近超大豪雨(24小時降雨量超過500毫米)標準，氣象局提醒在超大豪雨警示區的臺東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市，及大豪雨的宜蘭縣民眾應避免進入山區及河川活動。
(工商)
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