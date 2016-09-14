高鐵今明正常營運 中秋節南下再開4加班車

強颱莫蘭蒂來襲，台灣高鐵今天宣布，根據最新颱風資訊，今（14）日、明天中秋節當天（15日）全線仍維持正常營運，但為確保運行安全，若部分路段風速或雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

同時，高鐵也宣布，經檢視中秋節當天旅客訂位狀況，決定明天再加開總計4班次南下列車，4班均為對號座並配置5節自由做車廂，全力疏運旅客，今天上午10時起開放購票，尚未買票或受台鐵停駛影響旅客可多加利用。

高鐵也說，秋節疏運期間，各車次均維持3至5節自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座；高鐵也將視車站人潮及運能調度，機動加開全車自由座列車疏運旅客。

(集團連線報導)