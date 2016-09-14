全球最忙機場 亞特蘭大連18年得殊榮

美國亞特蘭大機場連續18年榮獲「世界最忙碌機場」。（達志影像/Shutterstock）

美國喬治亞州（Georgia）的亞特蘭大國際機場（Atlanta’s Hartsfield-Jackson International Airport）今年再次連莊「全球最忙碌機場」（World’s Busiest Airport）的殊榮，這已經是它連續18年「穩坐」榜首，它不僅忙碌，更是去年（2015）第一個全年旅客量突破1億人大關的機場。

據《今日美國》（USA Today）報導，美國亞特蘭大機場連續18年奪得「全球最忙碌機場」的頭銜，航空代碼為ATL。去年度更是一舉提升旅客吞吐量達5.5%，共有1億149萬名旅客人次（101,491,106），成為首個年旅客量突破1億人次的國際機場。同時亞特蘭大機場也是美國國內航線龍頭達美航空（Delta Air Lines）的營運總部兼最大的樞紐機場。

杜拜國際機場擊敗倫敦希斯洛機場成為最忙碌第3名。（達志影像/Shutterstock）

「全球最忙碌機場」名單共有10位，從第2名開始分別包含：北京、杜拜（Dubai）、芝加哥（Chicago O’Hare）、東京羽田（Tokyo Haneda）、倫敦希斯洛（London Heathrow）、洛杉磯（LAX）、香港、巴黎戴高樂（Paris Charles de Gaulle）和達拉斯機場（Dallas/Fort Worth）。其中北京國際機場和亞特蘭大一樣，與2014年的名次未變，反而是原先分別居第3和第5名的倫敦希斯洛和巴黎戴高樂機場雙雙跌出5名之外，由杜拜與芝加哥竄起。

芝加哥國際機場今年在運營航班量上輸給亞特蘭大，屈居第二。（達志影像/Shutterstock）

亞特蘭大機場不但是旅客人次奪冠，就連航班運載量也打敗去年榜首的芝加哥機場。國際機場協會（Airports Council International）表示，「亞特蘭大機場是有策略地將自己打造成北美洲各城市的轉運與連結樞紐，去年度該機場的2小時航班共運載相當於8成美國總人口的旅客。」但面對長期握有「最忙碌機場」的頭銜與北京杜拜等地急起直追，機場官方從今年改變策略，欲將機場改造成「最適旅行的機場」（World’s Most Traveled Airport）。

(中時電子報)