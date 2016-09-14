嘉義市半夜更新 今上班上課
嘉義市政府昨晚原本宣布今天上午上班上課，但深夜11時10分又在官網宣布全天正常上班上課，被民眾質疑決策猶豫不決。
市府昨晚表示，今天下午是否上班上課，將於今天上午10時宣布，但深夜11時10分卻又在市府官網宣布14日全天正常上班上課，且未通知媒體，引起反彈。
對此，市府表示，昨天深夜在官網更新資料，是根據中央氣象局預測風雨最新標準，未及時同步通知媒體更新訊息，行政作業確有疏失。
市府指出，莫蘭蒂颱風今天上午9時的中心位置，在恆春南方約40公里的海面上，以每小時18公里速度向西北進行，雲林、南投、花蓮以南列入警戒地區，因此嘉義市災害應變中心也同步於上午9時一級開設。1050914
(中央社)
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