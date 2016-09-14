毒蟲見警心虛落跑 駕車追撞公車卡專用道
37歲黃姓男子是北市警列管的毒品調驗人口，因逾期沒到警局調驗尿液，中山警分局近來積極找尋他。今上午7時許，中山二派出所員警騎機車巡邏，在天祥街發現黃駕自小客車經過，上前盤查，黃心虛加速落跑，卻在左轉民權西路後，因緊張誤闖公車專用道，由後追撞公車，車頭卡住，下車棄車逃逸。
北市警局為掌握吸毒人口近況，最近要求各分局提高毒品調驗人口的到驗率，中山分局員警多次到黃男住處找人都撲空；今天清晨發現他蹤跡，不料黃卻心虛逃逸肇事，懷疑他可能持有毒品，正調閱監視畫面追查中。
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(中時)
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