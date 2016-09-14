新南向花10億辦創意賽 親民黨：要不要辦徵文賽？

針對行政院端出的「新南向政策推動計畫」，親民黨立法院黨團14日舉行「政策新難向 預算四不像」記者。中為親民黨團總召李鴻鈞。（姚志平攝）

親民黨立院黨團今開記者會批評政府新南向政策「四不像」，親民黨團指出，新南向該加強推動的項目，預算卻付之闕如，例如中小企業明明是新南向政策的最重要主力，卻只編列了1885萬元的計畫，教育部卻編了10億辦理專業人才培育及技術訓練、創意競賽等等，「那要不要也辦徵文比賽？」

親民黨團總召李鴻鈞指出，真正需要資源的中小企業部分，經濟部卻只編列了417萬協助台商全球布局計劃，以及600萬元協助台商布局東協及東南亞，195萬中小企業參與產業價值鏈全球行銷促進計畫，205萬的中小企業參與產業價值鏈全球行銷促進計畫，「編了42億研究預算，卻只有1000多萬是用在協助中小企業發展，這根本是閉門造車，畫餅充飢，肥了學者，苦了業者。」

李鴻鈞指出，東南亞複雜的政經情勢之外，中國大陸的崛起也是原因之一，而現在的中國大陸在東南亞的影響力更大，如果兩岸關係持續惡化，中小企業很可能在當地會血本無歸，所以政府首要還是要維持兩岸關係的和平穩定。此外，雙方政府法令放寬以及稅率問題，也是讓台商無後顧之憂的重要考量之一。

親民黨團幹事長陳怡潔也提出三點建議，第一是新南向應該要有主導單位，不能像現在由各部會各行其事，是否由行政院林全院長直接負責或是交由國發會整合主導？第二是新政府不能只喊喊南進、嘴巴拚外交，應該要把對東協國家的工作重點列出優先順序。第三是新南向計畫看起來窒礙難行，也未見培養人才的方法。

(中時)