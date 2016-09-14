台鐵北上18時後由嘉義始發 南下只到嘉義

我要評比

台鐵因應強颱莫蘭蒂，宣布南迴線(高雄=臺東)全日各級列車停駛；東部幹線花蓮=臺東間全日各級列車停駛，18時後西部幹線是否行駛，將視風雨狀況及路線巡檢結果，於下午公布。

西部幹線北上對號列車：中午12時至18時，嘉義=七堵間138次行駛、嘉義=基隆間144次行駛、嘉義=花蓮間562次行駛、彰化=七堵間150次及520次行駛。18時後北上由嘉義站始發。

南下對號列車：對號列車截短行駛至高雄、臺南、嘉義、彰化(505次、107次及111次行駛至高雄、113次及115次行駛至臺南、117次、121次及561次行駛至嘉義、123次及513次行駛至彰化)。18時後南下對號列車行駛至嘉義站止。

區間車：嘉義=屏東間及沙崙線將視風雨狀況機動行駛。

(中時)