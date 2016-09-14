九二共識不能講？台企聯總會長王屏生：台灣社會有病！
海基會中秋台商聯誼座談今天在台中舉行，返台與會的台企聯總會長王屏生接受媒體採訪時痛批，「九二共識、一個中國的概念很清楚，為什麼不能講？台灣社會真的是有病！」
王屏生表示，中國大陸是全球第二大經濟體，跟他們合作交流的話，對台灣絕對是有利的。這麼大的經濟體、這麼好的鄰居，大家應該一起互相合作，為什麼到現在會交流中斷？關鍵就是卡在九二共識上面。
這時王平生拉高分貝，「其實九二共識是很簡單的事情，為什麼不能講？一個中國的概念是非常清楚的，為什麼不能講？這不是很奇怪嗎？台灣的社會真的是有病！」
王屏生表示，已和陸委會主委張小月見過面，張小月也跟他說，「現在無法跟大陸交流，政府也很著急。」王屏生說，事實上，這樣對台灣的傷害非常大！
王屏生提到昨天《蘋果日報》有一篇文章，要台灣忍受、習慣沒有九二共識的兩岸關係。王屏生表示，台商現在在大陸經營的問題不大，影響最大的是台灣的經濟，包括台灣現在想參加的ICAO（國際民航組織），都要和大陸協商。
王屏生呼籲，和對岸的關係一定要恢復到以往交流的程度，恢復到正常的情況，這樣才是真正的維持現狀。
至於外傳大陸方面施壓台商，不要返台參加海基會的中秋聯誼座談，王屏生說，沒有聽說此事。
(中時)
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