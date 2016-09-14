中信金案 特偵再提訊辜家大總管吳豐富

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特偵組偵辦中信金弊案，今天上午第四度提訊辜家大總管吳豐富，釐清中信金投資境外、境內的資金調度細節。

特偵組偵辦中信、國寶集團弊案，6月8日展開首波搜索行動，成功聲押國寶總裁朱國榮，辜仲諒等11名被告均獲交保。由於特偵組查出吳豐富、中信商銀董事長室科長張友琛涉嫌串證，8月17日傳喚兩人到案後聲押獲准迄今。

特偵組懷疑，吳豐富涉嫌違法調度中信金約3億美元，至中信慈善基金會董事長辜仲諒等人掌控的私人帳戶。

此外，檢方也懷疑吳豐富負責境內、境外資金調度，卻疑利用職務之便，侵占上億元款項，並將款項化整為零，以層層轉匯、假充銷、投資不動產等方式非法挪用。

特偵組在8月24日、9月7日、9月9日三度提訊吳豐富，今早是第四度提訊他釐清案情，檢察官昨則傳訊中信金股東張素珠到案釐清案情，訊後請回。

(中時)