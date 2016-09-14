莫蘭蒂襲台 新北市二級開設

新北市雖不在強烈颱風莫蘭蒂陸上警戒範圍，但七級暴風半徑擴大為220公里，加上氣象局發布北部海域颱風警戒，新北市災害應變中心於14日5時30分二級開設，提醒民眾注意。

天氣風險公司預判分析，莫蘭蒂颱風中心位置在南方430公里海面，暴風圈涵蓋台中以南，影響時間為14日至15日8時，新北市北部海域已有長浪發生，市府已請海巡、警察及消防人員，針對海邊觀浪民眾進行勸離，請民眾應避免前往沿岸觀浪，及海邊活動。

另適逢大潮，沿海低窪地區慎防海水倒灌，新北市已對海邊、河岸等較危險的區域採取管制進入之作為，請市民注意本市相關公告，避免進入警戒區，發生危險。

新北市長朱立倫提醒，市民，受到颱風外圍環流影響，千萬不可掉以輕心，隨時注意颱風動態，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需推置砂包，可向本市各區公所申請；如需避難疏散路線等資訊，可至本市防災資訊網（http://www.dsc.ntpc.gov.tw/new/）或各區公所網站下載使用，颱風期間不要碰觸掉落之電纜線，以免發生危險。本市各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作。

(中時)