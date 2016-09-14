MLB》道奇之音封麥 宣布不轉播季後賽

今年將是88歲「道奇之音」史卡利為道奇隊播球的最後1個賽季。（摘自道奇官網）

即使打進季後賽，道奇球迷這個秋天還是會有些寂寞了。「道奇之音」史卡利去年宣布，今年將是他替道奇播報的最後一季，但沒說是否包括季後賽，今天則在接受《洛杉磯時報》訪問時進一步說，10月2日客場對巨人將是他的最後播報，即使道奇進入季後賽，他也將結束67年的播報生涯。

「對洛磯的比賽（9月25日），我將會向道奇球場說再見，」88歲的史卡利說：「最後我會在舊金山道別，然後畫下句點。」

史卡利爺爺所保持「運動史上擔任單一球隊播報員最久的人」紀錄，將邁入第67個年頭，他不僅是道奇之音，也是美國國寶。今年初洛杉磯市議會為了向他致敬，全票通過把道奇球場前的Elysian Park大道更名為「史卡利大道」（Vin Scully Avenue）。

他的轉播生涯始自1950年，為道奇隊播報至今。1982年被選入「 棒球名人堂」，1995年入選「廣播名人堂」，獲得艾美獎體育播報 類的終身成就獎，2000年美國體育播報員協會（ASA）將他評為「世紀最佳廣播員」。

史卡利轉播過最多屆世界大賽，紀錄也確定將停在28屆。他也是世界大賽最年輕的播報員，當1953年布魯克林道奇與洋基爭冠時，史卡利當時才25歲。

(中時電子報)