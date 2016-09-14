颱風來襲 林管處勸導阿里山遊客下山
強烈颱風莫蘭蒂侵襲，嘉義山區今天上午沒有出現豪雨，阿里山公路無實施預警性封閉，不過，阿里山森林遊樂區仍有遊客未下山，嘉義林管處勸導中午前下山，避免受困山上。
中央氣象局表示，強烈颱風莫蘭蒂中心今天上午雖然沒有登陸，但暴風圈已進入恆春半島、台灣東南部陸地及台灣南部陸地。
嘉義縣從凌晨至上午10時累積雨量最多是阿里山地區，僅有47毫米，零星雨勢並沒有造成道路落石、坍方，因此，阿里山公路也沒有實施預警性封閉。
因應強烈颱風莫蘭蒂，阿里山森林遊樂區自昨天下午休園，禁止遊客進入園區，不過，休園前就有遊客入園區住宿飯店，因此，上午仍有91人未下山，嘉義林管處已勸導，希望在中午左右下山，避免受困山上。
中秋節4天連假碰上颱風攪局，原本準備利用連假上山遊玩的民眾，受到颱風影響，紛紛取消預訂的住宿，阿里山森林遊樂區、奮起湖風景區的飯店、餐廳今天、明天的預訂幾乎取消一空。1050914
(中央社)
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