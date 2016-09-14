颱風來襲 新莊路樹倒塌殃整排停放機車

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颱風莫蘭蒂侵襲，新北市偶有強風陣雨，新北市新莊區中正路路樹今天上午9時多倒塌，直接當場壓上一旁整排停放的機車，其中3部受損較嚴重，所幸無人受傷。

警消指出，中正路人車頻繁，路樹疑從根部斷裂，無預警倒塌。

警消表示，路樹枝幹茂密，占據不少路面，中正路單向僅剩1線道可通行，一度造成交通混亂，警員已在場交通管制並通知相關單位移置路樹。1050914

(中央社)