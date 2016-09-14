颱風夜不平靜 鄰居縱火互砍3傷送醫

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颱風夜不平靜，高雄市鳳山區今天發生一起鄰居涉嫌縱火、持刀互砍案，造成3人受傷，由警消送醫，都無生命危險。全案依公共危險及傷害罪嫌送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局初步調查，案發地點在鳳山區建國路，鄭姓男子涉嫌拿汽油和紙張在鄰居林姓男子住家前焚燒，被林姓男子和家人發現，雙方爭吵，鄭姓男子拿西瓜刀攻擊，林姓男子和家人也拿水果刀回擊互砍，現場血跡斑斑，造成3人手肘、臉部受傷送醫。

警方據報立即調派巡邏警網、快打部隊等趕往處理，初步調查雙方疑早有嫌隙，待進一步釐清案情。1050914

(中央社)