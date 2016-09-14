強颱襲台 北捷：已做好防颱防洪應變

台北捷運公司今天說，為因應強颱莫蘭蒂襲台，已依防颱防洪SOP，展開防颱佈署及應變準備，颱風期間若瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運。

北捷公司表示，颱風期間相關營運訊息宣導會透過台北市政府及捷運公司網站、台北捷運Go APP、捷運車站旅客資訊顯示系統、廣播系統、張貼告示及媒體等方式公告。

北捷呼籲，若淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線，當高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內平均風速為10級風以上時，即依照標準作業程序暫停營運，至於地下段部分，仍會繼續運轉，並視人潮彈性調整營運班距。

文湖線當瞬間風力達10級風，或10分鐘平均風力達6級風，即依照標準作業程序暫停營運；貓空纜車和兒童新樂園在陸上颱風警報發布，警戒區域含台北地區後，會視風雨情況決定是否暫停營運；另台北市政府宣布停止上班或上課後，也會暫停營運。

北捷表示，為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統，包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。1050914

(中央社)