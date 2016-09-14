強颱襲台 北捷：已做好防颱防洪應變
台北捷運公司今天說，為因應強颱莫蘭蒂襲台，已依防颱防洪SOP，展開防颱佈署及應變準備，颱風期間若瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運。
北捷公司表示，颱風期間相關營運訊息宣導會透過台北市政府及捷運公司網站、台北捷運Go APP、捷運車站旅客資訊顯示系統、廣播系統、張貼告示及媒體等方式公告。
北捷呼籲，若淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線，當高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內平均風速為10級風以上時，即依照標準作業程序暫停營運，至於地下段部分，仍會繼續運轉，並視人潮彈性調整營運班距。
文湖線當瞬間風力達10級風，或10分鐘平均風力達6級風，即依照標準作業程序暫停營運；貓空纜車和兒童新樂園在陸上颱風警報發布，警戒區域含台北地區後，會視風雨情況決定是否暫停營運；另台北市政府宣布停止上班或上課後，也會暫停營運。
北捷表示，為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統，包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。