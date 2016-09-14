台電續編核四封存預算 時代力量：全刪
時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，台電續編核四封存預算，不僅違反立法院決議，也違反行政部門「非核家園」方向，時代力量將提案刪除相關預算。
立法院7月份召開臨時會，最後1天審查台灣電力股份有限公司預算案時，時代力量原本提出共3案有關刪除核四封存預算提案，並全刪所有核四封存預算，金額合計超過新台幣30億元，經協商整合成1案、刪減5億元，另附帶決議要求明年起不編列相關預算。
時代力量立委黃國昌13日在臉書上發文指出，視立院決議為無物、台電續編8.5億元核四封存預算。
黃國昌表示，拿到2017年的預算書，台電竟然以「資產管理維護」名義，試圖偷渡8.5億元的核四封存預算，「台電是把大家當傻子嗎？竟敢如此膽大妄為」。
他說，這件事情行政院長林全知道嗎？是林全縱容的嗎？還是台電繼續瞞上欺下，根本不把林全的承諾當回事？
黃國昌說，請行政院立即勒令台電主動撤回這筆預算，並追究蔑視國會決議的相關責任，時代力量一定會堅持阻止台電這樣浪費民脂民膏。
徐永明上午受訪時表示，希望台電不要從核四封存的角度，要從廢止的角度來思考，既然核四要廢止，還不斷編列封存預算，不僅有浪費之嫌，也讓人質疑是不是要保存重新啟用的空間，且與行政部門非核家園的大方向是矛盾的。
他說，台電編列這筆預算違反立法院決議，也違反行政部門「非核家園」的方向，時代力量黨團將提案全數刪除，希望台電往廢止核四的方向前進。1050914
(中央社)
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