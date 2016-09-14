越總理會習近平 盼增進政治互信

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訪問中國大陸的越南總理阮春福昨天在北京會見了中國大陸國家主席習近平。阮春福表示，越方願與中方增進政治互信，推進務實合作，管控好海上分歧。

阮春福10日起訪問大陸6天，先後出席中國-東協博覽會、中國-東協商務與投資峰會以及會晤大陸各高層領導。這是阮春福上任越南總理後首度訪陸。

越通社新聞網站報導，阮春福在會晤習近平時表示，越南特別重視與大陸關係，將其視為越南的一貫主張和對外政策中的優先位置。越南重視加強越中雙方政治互信，願與中方鞏固與發揮雙方傳統友誼，努力推進務實合作。

阮春福建議，雙方應管控好海上分歧，遵守兩國高層領導所達成的共識與協議，有效落實南海共同行為準則宣言（DOC），儘早達成南海共同行為準則（COC），為區域和平、穩定、合作與發展做出貢獻。

習近平則表示，中方一向重視對越關係，願與越南把握發展趨勢，維護高層互訪與接觸，加強務實合作，促進人民交流，管控好分歧和妥當處理爭端，進一步促進中越全面戰略合作夥伴關係。1050914

(中央社)