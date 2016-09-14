紐約總檢察長調查川普基金會

紐約州總檢察長Schneiderman今年七月在記者會上宣布控告福斯汽車。(美聯社)

紐約州總檢察長Eric Schneiderman已經針對川普基金會(Donald J Trump Foundation)展開調查，這起調查發起之前，該基金會因提供資金給調查川普大學的佛州檢察長Pam Bondi而遭罰款。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，消息人士指出Schneiderman已經在調查美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)個人創立的基金會，發起調查的主因是最近該基金會被發現涉及可疑交易。

Schneiderman在CNN的訪問中證實他正在調查川普基金會，但低調的表示他只是要確認該基金會確實遵守紐約的慈善機構法令，該州已經和川普基金會開始溝通，Schneiderman表示他不想要小題大作，所以沒有舉行記者會說明。

美國國家稅務局最近對川普基金會祭出2,500美元的罰款，因為該基金會非法提供競選獻金給佛羅里達州總檢察長邦迪(Pam Bondi)。邦迪除了是個忠堅川普支持者外，他最近也撤銷了針對爭議性川普大學的調查，可是Schneiderman認為川普大學不但是個營利機構，也認定該大學涉及詐欺並因此控告川普。

川普的競選團隊批評Schneiderman的調查有政治動機，溝通顧問Jason Miller說Schneiderman長年來刻意忽視民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)家族的柯林頓基金會(Clinton Foundation)的問題，並指出Schneiderman已經公開表明支持希拉蕊選總統。

川普基金會過去就引發許多爭議，《華盛頓郵報》(Washington Post)記者David Fahrenthold的調查發現，該基金會曾多次向外表示有捐錢，但是事實上並沒有發生，有些用基金會資金購買的東西，最後也都變成川普個人在使用，這些都違反了稅務局的非營利組織管理法令。除此之外《衛報》也報導，川普本人自從2008年起就沒有捐錢給這個基金會，一直到2016年1月才在一個為老兵募款的活動上，捐出不到10,000美元的資金。

(中時電子報)