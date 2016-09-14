71屆聯大開議 湯姆森宣誓就任主席

第71屆聯合國大會今天下午開議，來自亞太地區斐濟籍新任主席湯姆森宣誓就職，並從上屆主席李克托夫手中接下議事槌，正式宣告新一屆大會揭幕。

聯大193個會員國依地理位置區分非洲、亞太、東歐、拉美暨加勒比海以及西歐和其他國家5大組。主席由各組輪流擔任，任期1年，本屆輪由亞太地區出任，上屆主席是西歐丹麥籍的李克托夫（Mogens Lykketoft）。

湯姆森（Peter Thomson）是前斐濟駐聯合國常任代表。在今年6月13日主席選舉中，以94票對90票的些微差距擊敗對手、賽普勒斯歐洲部副部長馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis），當選第71屆聯大主席。

現年68歲的湯姆森是斐濟資深外交官，曾任駐日本大使館臨時代辦、駐澳洲雪梨總領事等職。1978年斐濟政變，白種人湯姆森遭受威脅，被迫移民紐西蘭及澳洲，直到2009年才又恢復國籍，2010年2月起出任斐濟駐聯合國常代，曾任66屆聯大副主席。

湯姆森也是依據聯大新規定，第一位就職時必須宣讀誓詞的主席。他手持「聯合國憲章」表示，將忠於職守，忠實履行聯大主席職責，「為了聯合國利益，不會尋求或接受任何政府或聯合國以外來源，有關履行職責的任何指示」。

年底即將卸任的秘書長潘基文下午也參加聯大新主席交接宣誓儀式並發表談話。聯大今開議後，重頭戲是20日到26日的總辯論，各國元首將發表談話。中華民國已宣布將洽請友邦致函聯合國秘書長潘基文，表達台灣參與聯國必要性及急迫性。1050914

(中央社)