軍方放行變性手術 美在押大兵結束絕食

美國陸軍同意讓在押的跨性別大兵曼寧（Chelsea Manning）動手術治療性別不安症（Gender Dysphoria）之後，曼寧今天結束5天絕食抗議。

法新社與美國廣播公司（ABC）報導，此舉不只對曼寧而言是重要里程碑，對美國軍方也是。美軍6月間宣布，將開始允許公開的跨性別者入伍，並負擔相關醫療支出。

曼寧表示，軍方拒絕治療她的症狀，還強迫她剪短頭髮，因此於9日開始絕食抗議。

曼寧在美國民權聯盟（American Civil LibertiesUnion, ACLU）發布的聲明中說：「軍方終於做了對的事，我鬆了一口氣，我為他們拍拍手。我別無所求，只是要他們讓我當我。」

美國民權聯盟2014年曾針對曼寧的醫療，控告五角大廈。

記者聯絡五角大廈詢問看法，尚未獲得回應。1050914

(中央社)