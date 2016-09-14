全球人壽推廣棒球 二獲體育署銀質獎

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全球人壽自2009年起長期致力推廣台灣基礎國球運動，今年再度榮獲體育署「105年體育推手獎－贊助類銀質獎」殊榮肯定。

教育部體育署日前舉辦「105年體育推手獎表揚典禮」，表揚持續協助體育發展的績優企業團體與個人，全球人壽已二度獲得贊助類銀質獎。

全球人壽企業社會責任長鄭中安表示，深耕台灣已逾20年，全球人壽不斷投入關懷社會的腳步，積極舉辦多項公益活動，並對於棒球運動之推廣和支持更是不遺餘力，除了長期贊助文化大學棒球隊之外，亦關注基層棒球相關國內外賽事活動，並結合企業內外部資源舉辦棒球主題日活動。

全球人壽自2009年開始贊助多項青少棒活動，今年更推廣「我的棒球夢」圓夢計劃，支持澎湖成立第一支青棒隊，贊助球衣及球具，並提供觀摩國際級賽事的機會，協助澎湖學子今年10月站上台灣甲子園「黑豹旗全國高中棒球大賽」棒球盛事。1050914

(中央社)