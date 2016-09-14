最新交通異動》長榮、立榮8航班取消 高鐵正常 台鐵只開到嘉義

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受強烈颱風莫蘭蒂影響，大小金門交通船九宮到水頭從9時45分航行之後停航；水頭到九宮10時15分航行後停航；請金門民眾注意。（資料照片，中央社）

受到莫蘭蒂颱風的影響，長榮/立榮航空宣布，今（14）日航班異動如下：

一、往返高雄-澳門BR835、BR836取消。

二、往返高雄-福岡BR120、BR119取消。

三、往返高雄-福州B7-276、B7-275取消。

四、往返高雄-杭州B7-268、B7-267取消。

長榮航空表示，有關最新異動狀況，請上www.evaair.com或使用APP查詢。

另外，受強烈颱風莫蘭蒂影響，大小金門交通船九宮到水頭在9時45分後已停航；水頭到九宮10時15分航行後也已停航；請金門民眾注意。

(工商)