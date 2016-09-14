首度會台商 田弘茂：各種方案都在研擬
大陸台商秋節聯誼活動今天上午在台中林酒店舉行，海基會董事長田弘茂會前受訪表示，「九二共識」問題吵很久，相信會有解決辦法，各種方案我們都在研擬，政府也會設法跟對岸溝通，在沒有成果之前，希望大家諒解。
田弘茂指出，兩會復談的機會和可能性是存在的，雙邊機制也是經過20多年努力才建立，不可以隨便拋棄，相信陸方對此也有所了解。他是用同理心看待兩岸問題，並不是三歲小孩，台商為台灣經濟的貢獻我們都了然於胸。
媒體問到有關台商出席規模，田弘茂表示，報名總人數約400多位，但還沒看到最後數字，希望沒受到天候因素影響。
由於本次是田弘茂與台商首度互動，他說海基會就是為台商服務，傾聽他們的想法和心聲，是否有些問題存在，政府相關部門官員也都會參加，共同解決問題。
媒體詢問，海基會致函海協會函文中，未提及「九二共識」，是否有避開爭議考量。田弘茂表示，函文到目前為止並未出現負面影響，我們也提出善意，至於「那四個字」的問題，則要透過更高層決策與討論。
屆時閉門座談，台商是否會提出要政府承認「九二共識」？田弘茂說，預期台商應該會提出，政府尊重台商表達意見，政府如何化解兩岸僵局，會有不同管道，台商若有渠道可上達高層決策單位，我們當然歡迎。
田弘茂指出，希望台商回來不僅能反應他們的困難或需求，同時也能向陸方表達政府的看法，替台灣爭取，畢竟台商也需要堅強的後盾。
(旺報)
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