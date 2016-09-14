不談九二共識 台企聯總會長王屏生痛批：台灣社會有病

台企聯會長王屏生(蔡浩祥攝)

台企聯總會長王屏生今天出席大陸台商秋節座談聯誼活動，直接向蔡政府開砲，表示兩岸交流中斷就是卡在「九二共識」，其實「九二共識」是一個簡單的事情，為什麼不能講，「台灣社會真的是有病」。

王屏生強調，兩岸如果持續不能交流，不只影響台商，對台灣損害非常大，包含台灣希望參加ICAO（國際民用航空組織）大會，因此跟對岸交流一定要恢復到以前正常情況，這才是真正的維持現狀。

王屏生指出，大陸是世界第二大的經濟體，也是很好的鄰居，能跟他們合作交流，對台灣投資有利；這麼大的經濟體、這麼好的鄰居，應該互相合作，為何現在交流卻中斷，就是卡在「九二共識」。

王屏生強調，台商目前在大陸各地做事都沒問題，兩岸關係不好主要影響的是台灣經濟。

(旺報)