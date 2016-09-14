陸客赴台減 陸國台辦：解鈴還需繫鈴人

針對陸客赴台人數減少，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，這反映了不承認「九二共識」的影響，造成台灣旅遊相關產業利益受損，癥結所在「大家很清楚」，「解鈴還需繫鈴人」。

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。據中共人民網文字直播，馬曉光回應陸媒相關提問時，作上述表示。

馬曉光說，過去幾年大陸居民赴台旅遊呈現良好發展態勢。今年5月以來，台灣方面拒不承認「九二共識」，導致來之不易的兩岸和平發展局面受損，其影響是多方面的。

他表示，近一段時間大陸居民赴台旅遊減少，就是其中的一個反映。

馬曉光說，「我們注意到了，台灣旅遊業界日前走上街頭，明確表達他們的心聲和願望。造成台灣旅遊相關業界利益受損的癥結所在大家是很清楚的，解鈴還需繫鈴人。」

此外，對於交通部觀光局擬和業者組團赴上海、南京等城市宣傳爭取陸客赴台旅遊，馬曉光說，「靠所謂『推銷』是不能解決根本問題的。還是那句話，解鈴還需繫鈴人。」1050914

(中央社)