適性補救教學 苗縣教學團隊大放異彩

苗栗縣教育處14日指出，縣內3所學校參加教育部國教署所辦理「補救教學績優教學團隊暨學生學習楷模評選」擊出大滿貫，大湖國中、僑成國小和中山國小分別獲得複選獎和決選獎。（苗栗縣政府教育處提供）中央社記者管瑞平傳真 105年9月14日

苗栗縣教育處今天說，縣內3所學校參加教育部國教署所辦理「補救教學績優教學團隊暨學生學習楷模評選」擊出大滿貫，大湖國中、僑成國小和中山國小分別獲得複選獎和決選獎。

僑成國小老師指出，學習落後的孩子總是說「老師，我都不會、我都聽不懂」，看到他們遭受挫折，成為老師教學的動力，為了搬開小學生心中的大石頭，黃靜雯、陳以欣、蔡宜娟和黃美芳等4名老師，著手依據不同學生的學習起點，設計適性化補救教學計畫。

苗栗縣中山國小的學生有4成來自文化資本較為薄弱的家庭，學習成效不佳、缺乏自信心，惡性循環的結果造成學習動力低落，校長林文星在「不放棄任何一個孩子」的理念下，帶領老師組成補救教學專業學習社群，依照學生程度、課程性質，開發出有趣的課堂小遊戲，激發孩子學生動機和興趣。

大湖國中則運用多元教學課程，啟發國中生多元智能，透過「形優輔弱」的方式，辦理補救教學，爭取免費的大學資源，與大專院校合作協助弱勢學生，開辦免費的晚自習與線上數位學伴教學。

教育處指出，這3所國中小學，以凝聚學校向心力、發揮創意教學以及開拓外部資源的方式，成功找回外界認為「被放棄的學生」，更為孩子「種下希望」、蓄積他們未來發展能量，是最難能可貴的地方。

3校報名參加國教署補救教學評選，不但僑成國小和中山國小，在全國獲選的7所學校中，獲得2席績優教學團隊國小組決選獎，大湖國中也榮獲國中複選獎，給予付出心力的校長和老師最大肯定。1050914

(中央社)