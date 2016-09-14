台欲參與ICAO 陸官員說法軟硬兼施

中國大陸駐美公使李克新今天說，對台灣參與國際民航組織（ICAO），中方堅持「一中原則」的立場不變；但他說，讓台灣民眾瞭解到他們應該了解的訊息，保護他們的利益。

中國大陸駐美大使館今晚舉辦慶祝中秋節活動，引人注意的是，520後，中方駐美大使館在中秋節前夕、針對台灣僑胞首度舉辦專場的慶祝活動，有上百名華府的台灣僑胞及留學生參與，而李克新有備而來，致詞時除強調「九二共識」與「一個中國原則」，在會後接受台灣媒體記者詢問時，作上述表示。

關於台灣參與這次ICAO大會，李克新先堅定地說，對台灣參與國際事務，中國立場是一貫的，沒有任何改變，就是堅持「一個中國原則」的基礎上，反對「兩個中國、一中一台」或利用這樣的國際機構搞分裂行徑；這些機構也有一定規矩，必須按規矩辦事。

但對台灣民眾權益他又放軟語調說，台灣民眾的福祉「我們（北京）是非常關心的」，在國際民航與其他領域合作，「我們有開通很多渠道（管道）、讓台灣民眾瞭解到他們應該了解的訊息，保護他們的利益。」

記者追問，北京有決定了嗎？李克新則說，「應該是在協商當中的事情」。

他最後說，兩岸關係和平發展、台海保持和平穩定，符合中華民族的根本利益，也符合世界各國利益。1050914

(中央社)