駕駛艙傳出煙 西南航空公司客機轉向迫降

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美國西南航空公司（Southwest Airlines）今天自俄亥俄州哥倫布（Columbus）飛往丹佛的客機，因駕駛艙可能冒煙，飛機轉向迫降在芝加哥中途國際機場，全員平安。

根據美聯社，航空公司表示，無人受傷。機上112名乘客和5名機組員改搭另一架飛機飛往丹佛。

西南航空公司發言人表示，機師宣布有緊急狀況，班機接著轉向，「調查駕駛艙內可能有煙」。

「芝加哥太陽時報」（The Chicago Sun-Times）報導，中途國際機場（Midway Airport）發言人指出，這架客機下午4時57分順利降落。（譯者：中央社羅苑韶）1050914

(中央社)