內政部研究：記憶、嗅覺、視覺刺激可減緩失智者不安
國內高齡失智人口激增，平均每天以25人速度成長中，截至去年底全台失智症人數已逾25萬人。內政部研究發現，室內設計透過記憶、嗅覺及可辨識的視覺線索等正向感官刺激，可減緩患者不安，進而減少照顧者的壓力。
內政部建築研究所委託台北科技大學建築所，進行「高齡失智者空間感知與設計準則」研究，發現高齡失智者常因環境上欠缺考量而影響其行為，最常見就是對環境不熟悉產生的焦躁。
建研所組長王順治今天在例行記者會上指出，高齡者失智狀況包括記憶、定向障礙，缺乏空間及時間感，研究重點即是減緩焦躁，例如以懷舊照片、月曆、時鐘，讓失智者覺得是熟悉的空間，減緩失智惡化。
王順治也指出，若無提供失智者便是視覺線索，或環境中有鏡子等發光物品，恐使失智者產生幻覺或幻想，認為是陌生人，一慌張就會徘徊、遊走，不利照護。
因此，內政部建築研究所以無障礙作為設計的基礎，並歸納出高齡失智者所需注意的事項，建議透過正向感官刺激方式，創造出高齡失智者舒適的環境。
研究結果也建議，客廳空間可設置線版，讓試用者感受到傳統住家形式；養魚亦可創造見的感受；個人、懷舊的照片可刺激記憶；門把應設置長型、明顯把手；電視遙控器按鈕應是大型、可理解的。
(中時)
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