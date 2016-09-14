中市警佯裝問路，竊賊難逃法網

徐嫌（中）偷竊機車騎過馬路時，難逃警察法眼，被壓制在地。（盧金足翻攝）

1名徐姓男子竊取別人的機車，騎到西屯區台灣大道4段與東大路口時，看到協和派出所警員紀仁揚在路旁指揮交通，便加快速度通過，並不斷用後照鏡看員警是否有追上來，員警見狀深覺有異，不動聲色的騎到徐嫌身旁佯裝問路伺機攔下，狡猾的徐嫌見員警只有1人想伺機逃跑，身手俐落的員警馬上將他壓制在地，讓徐嫌大嘆，「沒想到遇到這樣認真的員警！」

員警指揮交通，也機「警」逮竊賊！紀員發現徐嫌騎機車過馬路，神色怪異，馬上以警用電腦查證該車已通報失竊，立即驅車尾隨，約經500公尺發現徐嫌在前方停等紅燈，為避免逃逸衝撞造成其他路人傷害，騎到徐嫌身旁假裝要問路，並命他將車輛熄火靠旁。

但在查證身分時，徐嫌以為員警勢單力薄想「落跑」，員警立即將他壓制在地，支援警力也到場協助處理，帶返派出所偵辦。

徐嫌向警方表示，因為平時在工地工作，沒錢買機車代步，見到有未拔鑰匙的車輛就騎走，原想已經逃過警方的注意，但沒想到遇到如此認真的員警，徐嫌對犯行坦承不諱，經警詢後移送台中地檢署偵辦。

(中時)