余祥銓交往企業家新歡 余天夫婦終於點頭說OK

余祥銓爆事業停頓但愛情卻有好收獲，身旁有企業家正妹女友陪伴，女方讓余天夫婦滿意到不行。(中時資料照片)

去年轉戰購物台廠商擔任專案助理的余祥銓，順利洗白形象，腳踏實地工作被眾網友稱讚，然據《壹週刊》報導，雖然他做出了破億年業績，但卻遭爆因獎金分配問題負氣離職，目前待業中，還胖了10公斤，只是余祥銓事業停頓不代表愛情也停頓，一直相當有異性緣的他，被拍到已有新歡，新女友條件之優秀，竟收服余天夫婦的心，點頭讚美不已。

據悉，余祥銓透過朋友介紹認識了女方，新歡今年28歲，已有自己的事業，是一家線上APP的老闆，外型則頗有星味，可說是個正妹企業家，上個月22日，小倆口被拍到進出余天北投家，身旁還有余家大姊余筱萍同行，女方很熟練地拿鑰匙開門，關係不言而喻。

而日前余天新節目《王牌雙響炮》開張，就曾爆料兒子有新歡，直誇女方很替余祥銓著想，處處照顧他，讓做爸爸的他很放心，希望小倆口能結婚，據《自由時報》報導，余祥銓回應此事，僅低調說「還在曖昧中」，正認真追求，相當保護新戀情，媽媽李亞萍則說很滿意兒子的新女友，誇女方懂事，「余祥銓太懶散，她常常氣呼呼要他積極點，我們還真怕配不上人家」，還說兒子交往的女生，哪些是要他一起玩，哪些是真心為他好，做父母的都看得出來，感性地說余祥銓現任女友是真心希望他努力一點的。

(中時電子報)